Bosniansky minister vnútra pripustil nasadenie vojakov na hraniciach

Sarajevo 25. júla (TASR) - Minister vnútra Bosny a Hercegoviny Dragan Mektič v stredu oznámil, že táto balkánska krajina by mohla na hraniciach nasadiť armádne jednotky, aby tak zabránila hromadnému prílevu migrantov na jej územie.Šéf rezortu vnútra podľa agentúry AP ďalej zdôraznil, že Bosna nepripustí, aby sa stala krajinou, kde sa migranti budú kumulovať a nedostanú sa ďalej do západnej Európy.Bosnianski predstavitelia podľa Mektiča môžu navrhnúť zmeny zákonov týkajúce sa obrany, aby mohli vojenské jednotky na hranici pomôcť príslušníkom pohraničnej stráže.Mektič dodal, že v súvislosti s potenciálnou bezpečnostnou hrozbou úrady preverujú približne 30 migrantov.Podľa jeho slov, keďže prílev migrantov do značnej miery kontrolujú organizované zločinecké skupiny, a nie štátne inštitúcie.Podľa údajov Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) prišlo v priebehu tohto roka do Bosny a Hercegoviny viac než 8000 migrantov, ktorí sa cez západný Balkán pokúšajú dostať do Európy. V porovnaní s minulým rokom ide o osemnásobný nárast. Len za uplynulé štyri týždne ich prišlo asi 3000. Mnohí z utečencov pochádzajú z Afganistanu, Pakistanu, Iránu či Sýrie.