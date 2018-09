Bossa považskej skupiny Miroslava M. vylúčili na samostatné konanie

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/Štefan Puškáš

Trenčín 21. septembra (TASR) – Na samostatné konanie vylúčil v piatok Okresný súd (OS) Trenčín bossa považskobystrickej organizovanej skupiny Miroslava M. Ostatní traja členovia skupiny – Vladimír H., Tomáš Ď. a Miloš B. sa v plnom rozsahu priznali k desiatkam trestných činov, z ktorých ich viní obžaloba.Organizovaná skupina mala podľa obžaloby v rokoch 2002 až 2007 spáchať v Považskej Bystrici a jej okolí trestné činy poškodzovania cudzej veci, vydierania, nedovoleného ozbrojovania, porušovania domovej slobody a ďalšie. Zapáliť mali niekoľko desiatok automobilov, poškodzovať mali sklenené výplne predajní, pod automobil mali umiestniť nástražný výbušný systém.Podľa prokurátora požiadal Miroslav M. o odročenie konania, aby si mohol preštudovať materiály, keďže sa zmenila kvalifikácia. "Keďže my sme nesúhlasili s odročením, pretože už sa to naťahuje dosť dlho. Súd ho preto vylúčil na samostatné konanie, aby sa mohol rozhodnúť, či vyhlási, alebo nevyhlási vinu," skonštatoval prokurátor s tým, že trestné sadzby sa v prípade Vladimíra H. a Tomáša Ď. pohybujú v rozmedzí desať až 20 rokov, v prípade Miloša B. do troch rokov.Okresný súd v Trenčíne odročil pojednávanie s tromi členmi skupiny na 4. októbra. Dôvodom je podľa prokurátora potreba zabezpečiť správy o ich povesti z bydliska, z ústavu na výkon trestu, odpisy z registra trestov. "Trojici, ktorá sa priznala, už nemusíme dokazovať vinu. Rozhodovať sa bude iba o výške ich trestnej sankcie," doplnil prokurátor.Termín pojednávania s bossom skupiny Miroslavom M. súd zatiaľ nevytýčil. Na základe rozhodnutia súdu v českom Zlíne si Miroslav M. odpykáva na Slovensku desaťročný trest odňatia slobody za vydieranie podnikateľov. Na Slovensku čelí stíhaniu za útok na verejného činiteľa.