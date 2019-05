Bostonským metrom sa odviezla veverička, túlila sa k spolucestujúcim

Na snímke veverička s orieškom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Squirrel scares, then snuggles with subway riders https://t.co/wSDah5tGER pic.twitter.com/x7Zy6k9d65 — New York Post (@nypost) May 1, 2019

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 1. mája (TASR) - Cestujúcich v bostonskom metre prekvapila ešte v pondelok ráno veverička, ktorá vbehla do súpravy na jednej z nadzemných staníc. Niektorí ľudia reagovali najskôr vystrašene a povyskakovali na sedadlá, potom si však zvieratko získalo ich srdcia, keď sa dobrovoľne posadilo jednému z nich do náručia, informovala v utorok tlačová agentúra AP.Fotografiu veveričky vo vozni červenej linky bostonského metra zverejnila na Twitteri cestujúca Rosanne Foleyová, riaditeľka mestskej pamiatkovej komisie. Pre spravodajský portál boston.com uviedla, že niekto z prítomných sa dokonca pokúsil malého hlodavca kŕmiť obilninovou tyčinkou.Spolucestujúci veveričku vypustili von na najbližšej nadzemnej stanici.Hovorkyňa bostonského dopravného podniku Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) Lisa Battistonová pochválila ľudí v metre za ich láskavosť, na druhej strane však varovala pred interakciou s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré by sa ocitli v súprave.