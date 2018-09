Botanická záhrada v Nitre predstavuje živú fosíliu, vždyzelenú wolémiu

Botanická záhrada SPU v Nitre, ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Botanická záhrada SPU v Nitre, ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk

Nitra 23. septembra (TASR) – Vzorky ovocia, zeleniny i byliniek dopestovaných vo svojej demonštračnej záhrade predstavuje verejnosti Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity(SPU) v Nitre. Návštevníci v nej môžu vidieť 37 odrôd hrušiek, 65 odrôd jabloní, 12 odrôd viniča, 30 druhov byliniek, vyše 20 starých odrôd fazule, 16 odrôd paprík a vyše 100 druhov čili papričiek. „Kolekcia čili papričiek je najväčšou na Slovensku,“ povedala riaditeľka botanickej záhrady Erika Mňahončáková. Výstava Farby a plody jesene potrvá do 16. októbra.Súčasťou výstavy sú aj menej známe druhy, medzi nimi je aj arónia. „Je to jedna zo zaujímavých drevín, ktorá sa opäť dostáva medzi záhradkármi do popredia. V záhradách rodinných domov ju pestujú ako okrasný strom a postupne zisťujú, že je aj úžitková. Čierne plody arónie sú veľmi chutné, dajú sa jesť ako sušené ovocie, robia sa z nich čaje, pridávajú sa do červeného vína,“ skonštatovala Mňahončáková.Zaujímavé krajové a staré odrody, ktoré už dnes spotrebitelia bežne nenájdu na pultoch v obchode, sa podľa Jána Brindzu z SPU zachovávajú najmä vďaka nadšencom. „Ich prednosť je v tom, že sú adaptované na prostredie, na domáce podmienky, sú schopné prežiť rôzne klimatické zmeny. Staré a krajové odrody sú vlastne genetické zdroje, rezerva pre budúce šľachtenie,“ skonštatoval Brindza.Jedným z najzaujímavejších exponátov botanickej záhrady je aj žijúci artefakt, vždyzelený strom wolémia vznešená. Tento druh starobylej ihličnatej dreviny objavili v roku 1985 v juhovýchodnej Austrálii. „Botanici po odbere vzorky vetiev a kôry, ktoré porovnávali v múzeách s fosíliami, zistili, že ide o živú fosíliu. Na svoje znovuobjavenie vzácna drevina čakala 200 miliónov rokov,“ povedal pracovník botanickej záhrady Radoslav Kuruc. Podľa Mňahončákovej sa wolémia nachádza na Slovensku len na troch miestach. „V Botanickej záhrade v Košiciach, od ktorej sme ju my dostali darom, a v bratislavskej botanickej záhrade,“ povedala Mňahončáková.