Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach čaká kultúrne leto. Na aké výstavy a vystúpenia sa môžete tešiť?

Druhý ročník výstavy sochárskych diel

Hudobné vystúpenia v botanickej záhrade

22.6.2024 (SITA.sk) - Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach má pred sebou kultúrne leto. Návštevníci sa môže tešiť na výstavu umenia, ale aj na hudobné vystúpenia.Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, v sobotu 22. júla večer sa začne vernisáž SCUPA II: Untame. V posledný júnový deň je zas pripravené vystúpenie sláčikového orchestra Musica Iuvenalis a jeho hosťa Klasik Band Orchestra.Botanickú záhradu bude možné počas letných mesiacov navštíviť denne. Mimo koncertov bude verejnosti k dispozícii vonkajší areál od 9:00 do 18:00 a expozície v skleníkoch do 17:00. Výstavu SCUPA II si návštevníci botanickej záhrady budú môcť pozrieť do 22. septembra. Jej kurátormi sú Peter Bencze a Nikolas Bernáth.„Po úspešných výstavách obrazov Andreja Dúbravského či Michala Nagypála sme sa tento rok rozhodli usporiadať druhý ročník výstavy sochárskych diel. Stavili sme na osvedčenú spoluprácu s VUNU Gallery, s ktorou sme pred dvoma rokmi spolupracovali pri inštalácii SCUPA – Sculpture Park. Tento rok pôjde o spoluprácu medzi Botanickou záhradou UPJŠ, košickou VUNU Gallery a budapeštianskym združením Everybody needs art,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ profesor Pavol Mártonfi Okrem orchestra Musica Iuvenalis a jeho hosťa Klasik Band Orchestra sa návštevníci môžu tešiť i na ďalšie hudobné vystúpenia.„Hlavným bodom programu letných koncertov bude v tejto sezóne vystúpenie košickej skupiny The Backwards, ktorá je považovaná za jednu z najlepších The Beatles revival skupín na svete," uviedla Hoľanová s tým, že kapela vystúpi 14. júla.Na sklonku augusta uzatvorí hudobný program v Botanickej záhrade kapela Please´n thank you. V nedeľu 25. augusta prinesie cover verzie známych slovenských i svetových rockových skladieb. „Vstupenky na všetky koncerty sú dostupné na portáli tootoot.fm,“ doplnila hovorkyňa UPJŠ.