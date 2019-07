Botek s Balážom postúpili na MEJ priamo do finále K2 na 1000m

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Račice 11. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž s Adamom Botekom postúpili na ME juniorov v Račiciach do finále K2 na 1000 m v kategórii do 23 rokov. Vo štvrtkovej rozjazde obsadili suverénne prvé miesto, keď belgický dvojkajak zdolali o 1,457 sekundy. Finále si vybojovala v K1 Mariana Petrušová víťazstvom v rozjazde s 3 a pol sekundovým náskokom.V C1 do 23 rokov Dávid Fekete skončil štvrtý a predstaví sa v semifinále. V juniorskej kategórii K1 boli Mark Meszléyi aj Katarína Pecsuková piati, rovnako ako kanoista Eduard Strýček. Dvojkajak v zložení Daniel Rybanský, Marko Ujvári obsadil druhé miesto a semifinále absolvujú aj Peter Kižek s Andrejom Mazaníkom v C2, ktorí figurovali na 6. priečke.Juniorskí kajakári na 500 m Dagmar Čulenová aj Michal Pospíšil musia do semifinále po tom, ako skončili na treťom, respektíve piatom mieste. Lucia Valová figurovala v C1 na piatej priečke a tiež sa predstaví v semifinále.