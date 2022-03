Box: Jedináková vybojovala zlato na ME do 22 rokov

Slovenská reprzentantka v boxe Miroslava Jedináková je majsterka Európy do 22 rokov v hmotnostnej kategórii do 63 kg. V utorkovom finále si na šampionáte v chorvátskom Poreči poradila s Gizem Özerovou z Turecka jednoznačne 5:0 na body a dosiahla najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Informoval o tom portál olympic.sk.



Slovensko získalo v Poreči celkovo tri cenné kovy. Okrem Jedinákovej si postup do finále vybojovala aj Nicole Ďuríková, v najľahšej váhe do 48 kg v ňom prehrala s ďalšou Turkyňou Erivan Barutovou a má striebornú medailu. Bronz si odniesol Joseph Kostúr, ktorý sa v kategórii do 92 kg prebojoval až do semifinále. V boji o finále tesne nestačil na Taliana Roberta Lizziho.