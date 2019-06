Boxer A. Csemez si v Minsku zaistil medailu, chce zdolať Chyžniaka

Slovenský boxer Andrej Csemez sa raduje po výhre nad Španielom Miguelom Cuadradom Entrenom vo štvrťfinále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov na II. Európskych hrách v Minsku 25. júna 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Minsk 25. júna (TASR) - Boxer Andrej Csemez získal pre Slovensko druhú medailu na II. európskych hrách. Zaistil si ju postupom do semifinále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov, keď zdolal Španiela Miguela Cuadrada Entrena na body 4:1. Podujatie v Minsku je pre boxerov zároveň majstrovstvami Európy.povedal dvadsaťjedenročný pästiar tesne po prieniku medzi najlepšiu štvoricu.Duel mal vyrovnaný priebeh, Csemez však mal presnejšie údery a výborným pohybom sa uhýbal rukám súpera. Od druhého kola sa obaja boxeri niekoľkokrát zamotali do seba a duel chvíľami pripomínal zápasenie.Csemez sa v boji o finále stretne s Oleksandrom Chyžniakom, ktorý zdolal Rusa Gleba Bakšiho 4:1. Dvadsaťtriročný Ukrajinec je majster Európy i sveta z roku 2017 a na premiérových európskych hrách v Baku 2015 získal bronzovú medailu ešte v kategórii do 81 kg.uviedol na margo svojho najbližšieho súpera.Duel sa odohrá v piatok o 21.30 h, takže Csemez má dva dni na regeneráciu.povedal sebavedomo.Už teraz má istý minimálne bronz, pre Slovensko je to druhá medaila na európskych hrách v Minsku. O prvú, striebornú, sa postaral šprintér Ján Volko v behu na 100 metrov. V rámci súťaže miešaných družstiev si pripísal čas 10,38 s, zdolal ho jedine Portugalčan Carlos Nascimento o tri stotiny sekundy.