Boxer Bellew potvrdil koniec kariéry: Gong zaznel naposledy

Na archívnej snímke britský profesionálny boxer Tony Bellew. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 23. novembra (TASR) - Britský boxer Tony Bellew potvrdil ukončenie profesionálnej kariéry. Ohlásil ho už začiatkom novembra, keď neuspel pri pokuse stať sa nesporným šampiónom ťažkej hmotnostnej kategórie (do 90,72 kg). Ukrajinský obhajca Oleksandr Usyk ho v Manchestri knokautoval v ôsmom kole.citoval 35-ročného Bellewa portál The Telegraph.Liverpoolčan zavesil rukavice na klinec s bilanciou 30-3-1. Celoživotný fanúšik futbalového FC Everton sa v roku 2016 práve v domovskom stánku svojho obľúbeného klubu Goodison Park stal majstrom sveta v ťažkej váhe. Proti Ilungovi Makabovi z DR Kongo sa už v prvom kole ocitol na podlahe, no vstal a v treťom kole knokautoval súpera, čo označil za svoj najväčší úspech.dodal Bellew.