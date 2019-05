Boxer Joshua bude bojovať o opasky 1. júna v MSG s Mexičanom Ruizom

Anthony Joshua, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. mája (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua bude bojovať o opasky WBA, IBF a WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii proti Mexičanovi Andymu Ruizovi mladšiemu. Zápas sa uskutoční v Madison Square Garden v New Yorku 1. júna. V stredu to oznámil Joshuov promotér.Ruiz nahradil Joshuovho pôvodného súpera Jarrella Millera. Američan mal totiž pozitívny dopingový nález na zakázanú látku GW1516, ktorá zvyšuje vytrvalosť. "" citovala agentúra AFP Ruizove slová.