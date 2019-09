Boxer Michálek na MS v prvom zápase uspel, Strnisko prehral

Na archívnej snímke slovenský reprezentant v boxe Dávid Michálek. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Jekaterinburg 10. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Dávid Michálek zvíťazil v zápase 1. kola kategórie do 91 kg na majstrovstvách sveta organizácie AIBA v Jekaterinburgu nad Mongolom Erdenebayarom Sandagsurenom 4:1. Slovenský reprezentant mal u štyroch rozhodcov pozitívnu bilanciu 29:28 bodov a u zvyšného negatívnu 28:29. Michálka čaká v nedeľu 15. septembra v 2. kole Kazach Vassilij Levit, ktorý mal v 1. kole voľný žreb.Súboj druhého Slováka Matúša Strniska v kategórií do 81 kg mal zrkadlovo obrátený výsledok. Strnisko nestačil na piateho z OH 2012 v Londýne Ehsana Ruzbaháního 1:4. Štyria rozhodcovia obodovali duel pomerom 29:28 pre Iránca, jeden označil v pomere 29:28 za víťaza Slováka. Informácie pochádzajú z facebooku Slovenskej boxerskej federácie.