Boxer Rácz našiel premožiteľa, no ako zdolaný sa necíti

Ústí nad Labem 23. septembra (TASR) - Slovenský profesionálny boxer Róbert Rácz utrpel v sobotu prvú prehru v profikariére, keď v Ústí nad Labem nestačil na domáceho Viktora Agateljana. V súboji strednej hmotnostnej kategórie (do 72,57 kg) dvoch dovtedy nezdolaných pästiarov prehral na body jednomyseľným verdiktom rozhodcov.Dvadsaťtriročný Slovák sa podľa vlastných slov cítil v zápase vypísanom na šesť kôl dobre, a hoci sa mu nepodarilo dostať o rok staršieho súpera ani raz do počítania, verdikt arbitrov ho prekvapil.uviedol pre TASR.Rácz získal v júni titul Českej únie boxerov profesionálov (ČUBP) ešte v superstrednej váhe (do 76,2 kg), napriek prehre však plánuje zotrvať v strednej.dodal.Rácz má okrem prvej prehry na konte 20 víťazstiev (18 KO), Agateljan si upravil bilanciu na sedem víťazstiev (4 KO).