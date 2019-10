Boxer Spence leží po autonehode v nemocnici v Dallase

Boxer Errol Spence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dallas 10. októbra (TASR) - Americký boxer Errol Spence sa po ťažkej autonehode v meste Dallas nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v miestnej nemocnici.Dvadsaťdeväťročný šampión weltrovej váhy organizácie IBF prešiel zo zatiaľ nezistených príčin na svojom Ferrari do protismeru, kde sa po kolízii s oproti idúcim automobilom niekoľkokrát prevrátil. Polícia incident vyšetruje, no podľa prvých znaleckých správ automobil Spenca pred haváriou výraznejšie zrýchľoval.Spence uplynulý mesiac úspešne obhájil svoj titul. V tesnom súboji s vyzývateľom Shawnom Porterom zvíťazil na galavečeri v Los Angeles po rozdelenom verdikte rozhodcov.Štvrťfinalista OH 2012 v Londýne nazbieral počas svojej doterajšej kariéry 26 výhier (21 pred časovým limitom) bez jedinej prehry. V ďalšom priebehu kariéry sa spomína jeho možný duel s filipínskym veteránom Mannym Pacquaiom. Informáciu priniesla agentúra AP.