Božek: To, že chcem situáciu využiť vo svoj prospech,je klamstvo Valla

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. decembra (TASR) – Podnikateľ Branislav Božek odmieta stredajšie vyhlásenie primátora Bratislavy Matúša Valla, že sa snaží využiť situáciu pred dokončením prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave vo svoj prospech a na vlastné obohatenie. Božek tak reaguje na spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace, ktorý bráni spusteniu premávky električiek až do Dúbravky.Vallo tvrdí, že Božek v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkom Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok s meniarňou. Zneužíva tak podľa neho situáciu, pretože si je vedomý toho, že bez aktívneho prístupu pracovníkov DPB k meniarni nie je možné spustiť električku v plnohodnotnom režime. Situáciu sa podľa jeho slov podnikateľ snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemku.Božek pre TASR v reakcii uviedol, že nie je majiteľ pozemkov a bol len zástupca, ktorý hájil zákonné práva garantované ústavou.skonštatoval Božek.Genéza sporu o pozemky pod meniarňou sa podľa jeho slov začala už v júli 2016, a to výzvou na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Meniareň považuje za nelegálnu stavbu.tvrdí Božek. Vallo podľa jeho slov nechce nič vyriešiť,upozornil na to podnikateľ.Primátor Bratislavy podľa neho porušil základné ústavné a občianske právo občana, a to vlastniť nerušene majetok. V prípade tvrdení, že mestu bola za pozemky ponúknutá neadekvátna cena, poznamenal, žeVallo tvrdí, že DPB má na neobmedzený prístup k meniarni zákonný nárok. Taktiež, že meniareň bola povolená stavebným povolením a bola riadne skolaudovaná. Magistrát pre vzniknutú situáciu podal návrh na predbežné opatrenie súdu, návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností a zvažuje aj ďalšie riešenia.