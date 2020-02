Boženík skóroval do siete Sittardu a rozhodol o víťazstve Feyenoordu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2020 - Slovenský futbalový útočník Róbert Boženík sa opäť gólovo presadil v najvyššej holandskej súťaži. Stále iba 20-ročný odchovanec MŠK Žilina skóroval v sobotňajšom večernom zápase 24. kola Eredivisie do siete Fortuny Sittard a rozhodol o víťazstve Feyenoordu Rotterdam 2:1, ktorý je v priebežnej tabuľke na treťom mieste za Ajaxom Amsterdam a AZ Alkmaar.Rodák z Terchovej nadviazal na minulotýždňový zásah proti Zwolle, ktorým takisto nasmeroval svojho nového zamestnávateľa k trom bodom za triumf 4:3. Vydarený moment Boženíka, ktorý nastúpil premiérovo v základnej zostave, v súboji proti Sittardu prišiel v 71. minúte.Slovenský reprezentant usmernil loptu do siete po prudkej prihrávke spoluhráča Ricka Karsdorpa. Z ihriska odišiel v 89. minúte, keď ho vystriedal Sven van Beek.Boženík skompletizoval prestup zo Žiliny do Rotterdamu v závere januára. S Feyenoordom sa dohodol na spolupráci do leta 2024 a holandský klub zaňho zaplatil 5 miliónov eur.V novom pôsobisku debutoval 1. februára v ligovom dueli proti Emmenu, v ktorom odohral iba 9 minút. V nasledujúcich dvoch súbojoch Eredivisie si pripísal zhodne po jednom góle.