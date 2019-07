BR OSN sa nedokázala zhodnúť na odsúdení náletu na centrum v Líbyi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. júla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) sa nedokázala v stredu dohodnúť na odsúdení útoku v Líbyi, pri ktorom si bombardovanie zadržiavacieho centra pre migrantov vyžiadalo životy vyše 40 osôb. S odvolaním sa na nemenovaných diplomatov o tom písala agentúra AFP.Zdroje pre agentúru uviedli, že Británia sa počas dvojhodinového zasadnutia BR OSN pokúšala presadiť spoločné vyhlásenie, ktoré by odsúdilo útok, z ktorého líbyjská vláda obvinila Líbyjskú národnú armádu (LNA) pod vedením poľného maršala Chalífu Haftara. Súčasťou daného spoločného vyhlásenia mala byť aj výzva na ukončenie bojov a obnovenie mierového procesu v krajine.Rokovania sa však skončili neúspechom po tom, ako americkí diplomati vyhlásili, že na podpísanie takéhoto textu budú potrebovať povolenie z Washingtonu.Stredajší nálet na zadržiavacie centrum pre migrantov na predmestí líbyjského hlavného mesta Tripolis si podľa misie OSN v Líbyi vyžiadal najmenej 44 obetí a ďalších viac ako 130 zranených.Líbyjská vláda z náletu obvinila práve LNA vedenú Haftarom, ktorý má pod kontrolou rozsiahle časti východu a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis. Haftar zodpovednosť za útok odmietol a obvinil z neho vládu v Tripolise.Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Chalífa Haftar bojuje proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž.Nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný OSN, by mohol úplne zlyhať. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie od vypuknutia bojov o Tripolis - od 4. apríla - prišlo o život viac ako 750 ľudí a ďalších asi 4400 ich bolo zranených.