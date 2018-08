BR OSN varovala pred vypuknutím libanonsko-izraelského konfliktu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN vo štvrtok upozornila na hrozbu vypuknutia nového konfliktu medzi Libanonom a Izraelom.Varovanie odznelo v súvislosti so schválením rezolúcie predlžujúcej mandát mierových síl OSN operujúcich v južnom Libanone (UNIFIL) do 31. augusta 2019. Návrh predložený Francúzskom bol schválený jednohlasne, informovala agentúra AP.Členovia BR varovali, že narušovanie prímeria by mohlo viesť ka ktorý by mohol destabilizovať celý región. Vyzvali preto všetkých zainteresovaných na maximálnu zdržanlivosť v činoch i vo vyhláseniach.Schválená rezolúcia tiež apeluje na všetky členské krajiny OSN, aby nedodávali zbrane do Libanonu bez povolenia tamojšej vlády a mierovej misie UNIFIL. Podľa agentúry AP sa táto zmienka týka dodávok zbraní militantnému libanonskému hnutiu Hizballáh. Spojené štáty v tejto súvislosti upozornili, že Hizballáh rozširuje svoj zbrojný arzenál za pomoci Iránu.Rezolúcia tiež vyjadruje podporurozmiestneniu riadnych libanonských ozbrojených síl na juhu krajiny i v jej teritoriálnych vodách.V rámci misie UNIFIL pôsobí v južnom Libanone viac ako 10.000 príslušníkov mierových síl OSN. Misia existuje od roku 1978, avšak jej mandát bol rozšírený po skončení vojny medzi Izraelom a Hizballáhom z roku 2006.