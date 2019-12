Braisazová triumfovala vo vytrvalostných pretekoch na 15 km

Francúzske biatlonistky Julia Simonová a Justine Braisazová pózujú po vytrvalostných pretekoch žien na 15 km 1. kola SP vo švédskom Östersunde 5. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Östersund 5. decembra (TASR) - Štvrtkové vytrvalostné preteky žien na 15 km 1. kola Svetového pohára vo švédskom Östersunde patrili francúzskym biatlonistkám. Víťazkou sa stala Justine Braisazová časom 42:35,1 min a tretie miesto obsadila jej krajanka Julia Simonová s mankom 17,7 s. Medzi dve Francúzsky sa vtesnala iba Ukrajinka Julija Džimová, ktorá stratila na víťazku 11,1 s. Trojici slovenských pretekárok sa nedarilo, najvyššie skončila na 77. mieste Veronika Machyniaková.Vo štvrtok panovali na strelnici v Östersunde náročné podmienky, čo sa prejavilo aj na výkone pretekárok. Na štyroch položkách si totiž pripísala nulu jedine druhá Džimová a v prvej dvadsiatke mala jednu chybu už len Ingrid Landmark Tandrevoldová, ktorá nakoniec obsadila štvrté miesto. Obe Francúzky na pódiu spravili po dve chyby. Z úvodu štartového poľa zaujala výkonom Nemka Franziska Preussová, štvrtá zo šprintu, a usadila sa na čele. Z nej ju zosadila až víťazka úvodného šprintu Dorothea Wiererová z Talianska. Tá vydržala na priebežnom prvom mieste až do jazdy Tandrevoldovej, ktorú následne prekonali Braisazová so Simonovou a poradie na čele sa usadilo. Z ďalších pretekárok ho výraznejšie ohrozila len Ruska Larisa Kuklinová (5. miesto, +38,8 s) a nakoniec zmenila Džimová, ktorá sa dostala na 2. miesto.Z kvarteta Sloveniek v Östersunde vypadla ešte v stredu večer jednotka Paulína Fialková, ktorá si na tréningu zranila koleno a vo štvrtok odcestovala späť na Slovensko. Znamená to, že Slovensko nebude figurovať ani na štarte ženskej štafety, ktorá je na programe v nedeľu.Ďalším trom Slovenkám štvrtkové preteky nevyšli a zoradili sa na 77. až 79. mieste v poradí Veronika Machyniaková, Ivona Fialková a Tereza Poliaková s mankom nad sedem minút. Debutantka vo Svetovom pohári Machyniaková (+7:17,4 min) predviedla najlepší výkon na strelnici, keď minula tri terče. Najrýchlejší beh z trojice ukázala I. Fialková (+7:27,8 min), no až sedem chýb na strelnici ju odsunulo v poradí. Poliaková chybovala štyrikrát a v cieli jej namerali stratu 7:42,8 min.