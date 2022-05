Branislav Kmeť sa stal výkonným riaditeľom agentúry SITA

SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.

... je informačná agentúra, ktorá na slovenskom trhu pôsobí viac ako štvrťstoročie. Dodáva informácie z hospodárstva, politiky, spoločnosti a športu pre médiá, komerčné subjekty, štátne a verejné inštitúcie a mimovládne organizácie. Popri rýchlom a presnom spravodajstve poskytuje monitoring médií, prevádzkuje skupinu portálov webnoviny.sk , odborné odvetvové portály a zabezpečuje tvorbu a distribúciu PR správ, natívnych a SEO článkov.

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Manažment informačnej agentúry SITA sa rozširuje o výkonného riaditeľa, ktorým sa stal Branislav Kmeť.Branislav Kmeť so sebou do spoločnosti prináša bohaté skúsenosti s vedením obchodných a marketingových tímov a rozvojom biznisu v domácom aj medzinárodnom meradle.„Od Braňa očakávame silný impulz pre rozvoj komunikačných produktov a služieb, ktorých potenciál doteraz nebol úplne využitý," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Róbert Király.vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Univerzitu Fu-tan v Šanghaji. Pôsobil ako konzultant spoločnosti Partners Group a Cube Trading, ako Senior Development Manager pre Business Partners Romania, viedol regionálnu obchodnú skupinu v spoločnosti Slovak Telekom, založil a viedol carsharingovú spoločnosť Carrivederci a pôsobil aj ako Generálny sekretár Slovak Electric Vehicle Association.„Celý život sa venujem predaju služieb v rôznych odvetviach. Moja skúsenosť je, že základné princípy v obchode sú nemenné. Sú to vytrvalosť, disciplína, neustále zdokonaľovanie procesov a integrita,“ uviedol Kmeť.„Môj názor je, že SITA má obrovský potenciál stať lídrom v tvorbe unikátnych mediálnych kanálov, ktoré budú zamerané najmä na odbornú verejnosť. Týmto spôsobom sa budeme vedieť odlíšiť od konkurencie a poskytnúť klientom komplexnejší servis," dodal Branislav Kmeť.