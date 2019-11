Brankár Cagliari Olsen dostal štvorzápasový trest, Lapadula dva zápasy

Gianluca Lapadula, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 26. novembra (TASR) - Brankár talianskeho futbalového tímu Cagliari Robin Olsen dostal štvorzápasový trest za potýčku so súperom Gianlucom Lapadulom, za ktorú obaja videli v zápase Serie A červené karty. Útočník Lecce dostal trest na dve stretnutia.Incident sa odohral po tom, čo Lapadula premenil v 83. minúte penaltu a znížil na 1:2. Hráči sa dostali do roztržky a obaja udreli toho druhého do tváre. Olsen cestou do šatne ešte inzultoval štvrtého rozhodcu. Za svoje správanie sa neskôr ospravedlnil spoluhráčom, trénerovi a fanúšikom.Penalte predchádzala ruka Fabrizia Cacciatoreho, za ktorú videl aj on červenú kartu. Cagliari s deviatimi mužmi nakoniec neudržalo náskok 2:0 ani 2:1 a duel sa skončil remízou.Vedenie ligy zároveň v utorok potrestalo milánske AC pokutou 10.000 eur za ofenzívne pokriky ich fanúšikov v sobotňajšom zápase s Neapolom (1:1). Informovala agentúra AP.