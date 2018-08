Brankár Courtois ide z Chelsea do Realu, opačným smerom Kovačič

Na snímke brankár Thibaut Courtois. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. augusta (TASR) - Belgický futbalový reprezentačný brankár Thibaut Courtois sa z Chelsea Londýn sťahuje do Realu Madrid. S novým zamestnávateľom podpíše šesťročný kontrakt, informoval v stredu večer španielsky klub. Opačným smerom po dohode zainteresovaných putuje na ročné hosťovanie Chorvát Mateo Kovačič.Courtoisa v Chelsea nahradí talentovaný Kepa Arrizabalaga zo španielskeho Athletica Bilbao. Podľa britských médiíza 23-ročného hráča zaplatia 71 miliónov libier (cca 79,34 miliónov eur) a stane sa najdrahším brankárom sveta.Za Courtoisa zaplatí Real podľa denníka AS londýnskemu klubu 35 miliónov eur. Londýnčania požadovali pôvodne 50 miliónov libier, hoci Belgičan mal platnú zmluvu už iba do 30. júna 2019. Do Chelsea prišiel už v roku 2011, až do roku 2014 ale hosťoval v Atleticu Madrid. V Reale má na poste jednotky vystriedať Kostaričana Keylora Navasa.