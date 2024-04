Brankár Dominik Greif je údajne v hľadáčiku netopierov z Valencie, ale záujem o neho majú viaceré popredné európske kluby

Čisté konto

Záujem viacerých európskych klubov

Dlhé obdobie rehabilitácií

28.4.2024 (SITA.sk) - Španielsky futbalový klub FC Valencia sa údajne zaujíma o slovenského brankára Dominika Greifa , ktorý si aktuálne oblieka dres konkurenčnej Mallorcy.Informáciu priniesol v piatok španielsky denník AS, ktorý pripomenul, že rodák z Bratislavy zažiaril v zápase 30. kola La Ligy , v ktorom dostal šancu medzi tromi žrďami tímu RCD Mallorca práve proti „netopierom“ z Valencie a vychytal čisté konto.Pozíciu brankárskej jednotky vo Valencii aktuálne plní 23-ročný gruzínsky reprezentant Giorgi Mamardašvili.O jeho služby sa však zaujímajú viaceré popredné európske kluby, čo znamená, že v lete by mohol štadión Mestalla opustiť. Denník AS pripomína, že odchovanec bratislavského Slovana je len jedným z viacerých brankárov, ktorých má vedenie „Los Che“ vyhliadnutých.Greif sa v aktuálnej sezóne zviditeľnil spoľahlivými výkonmi zakaždým, keď dostal šancu. V La Lige 2023/2024 nastúpil doteraz iba na jeden duel, už spomínaný proti Valencii (0:0, pozn.).Oveľa viac priestoru mu mexický kormidelník Javier Aguirre doprial v domácom pohári Copa del Rey, v ktorom nastúpil na sedem duelov a pomohol Mallorce prebojovať sa až do finále.Dvadsaťsedemročný Bratislavčan posilnil Mallorcu ešte v lete v roku 2021, jeho prvé dve sezóny v Španielsku však boli poznačené zdravotnými problémami s členkom, zubami a chrbtom a dlhým obdobím rehabilitácie a pokusov o návrat späť na trávnik.V aktuálnej edícii je však zdravý a plní pozíciu ligovej dvojky za srbským brankárom Predragom Rajkovičom. Člen širšieho kádra slovenskej futbalovej reprezentície má platnú zmluvu v Mallorce do leta 2027.Klubu z Baleár, ktorého dres si oblieka aj ďalší slovenský futbalista Martin Valjent , patrí šesť kôl pred koncom ročníka 16. miesto, Valencia aktuálne figuruje na 8. priečke, pričom má reálnu šancu, že si vybojuje účasť v jednej z pohárových európskych súťaži v edícii 2024/2025.