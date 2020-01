Brankár Godla sa stal hrdinom Kladna, v zápase s Libercom pochytal až 42 striel

Rozhodla prvá tretina

Stále mimo elitnej dvanástky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Denis Godla sa v piatok výraznou mierou podieľal na triumfe Kladna nad Libercom 2:0. Pochytal totiž všetkých 42 striel hostí a pripísal si druhú "nulu" v aktuálnej sezóne. Góly domácich zaznamenal Petr Vampola a Marek Hovorka.Godla v piatok ukončil 16-zápasovú série súpera so ziskom aspoň bodu. "Párkrát som mal veľké šťastie. Niekoľkokrát som puk ani nevidel, ale trafilo ma to a puk zostal podo mnou alebo v lapačke. Aj to však k tomu patrí," zhodnotil Godla piatkový úspešný duel na oficiálnom klubovom webe.Podľa slovenského brankára rozhodla prvá tretina, v ktorej Kladno strelilo oba góly. "Dosť sme sa tam trápili a aj keď bola z našej strany zlá a prakticky sme sa len dvakrát dostali z vlastného pásma, vyhrali sme ju 2:0. V druhej časti sme sa zlepšili. Rozhodlo teda to, že sme neinkasovali v prvej tretine," pokračoval Godla.Vysoký počet striel slovenskému reprezentantovi nevadí. "Hovorí sa, že veľa striel je pre brankára dobrých, no taký počet, to už je príliš," poznamenal a vyzdvihol aj prínos útočníkov pri defenzívnej činnosti."Útočníci sa venovali tomu, ako sa majú hádzať do striel. Som rád, že v tomto smere sa to zlepšilo a dúfam, že nezostane iba pri jednom zápase. Bez toho totiž nie je možné víťaziť," dodal.Kladno je napriek piatkovému úspechu stále mimo elitnej dvanástky extraligovej tabuľky, má však rovnako ako Olomouc 42 bodov. Liberec v piatok nevyužil možnosť dostať sa na čelo tabuľky pred Spartu Praha.