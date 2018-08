Brankár Lloris si poranil lýtko a nenastúpi proti Watfordu

Brankár Tottenhamu Hugo Lloris, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur nemôže počítať v nedeľňajšom zápase Premier League vo Watforde s brankárom Hugom Llorisom, ktorý utrpel zranenie lýtka.Kapitán Spurs i francúzskeho národného tímu by sa mal vrátiť do hry za dva týždne po reprezentačnej prestávke, tvrdí tréner londýnskeho klubu Mauricio Pochettino.povedal.Llorisa v bránke nahradí Holanďan Michel Vorm. Do duelu s Watfordom nezasiahne ani Moussa Sissoko, ktorého trápi zadný stehenný sval. Informovala agentúra dpa.