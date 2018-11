Brankár Mucha sa do konca roka upísal škótskemu Hamiltonu

Ján Mucha, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Hamilton 23. novembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ján Mucha sa po viac ako osemmesačnej pauze vracia do súťažnej akcie. Bývalý reprezentant SR podpísal krátkodobý kontrakt so škótskym prvoligovým klubom Hamilton Academical. Informoval o tom denník Šport vo svojom piatkovom vydaní.Tridsaťpäťročný Mucha netrénoval takmer pol roka, naposledy chytal v súťažnom stretnutí 17. marca 2018 za Niecieczu proti Štetínu v poľskej Ekstraklase. V Hamiltone prišiel najprv na testy, už o 24 hodín neskôr však podpísal s vedením klubu zmluvu platnú do 1. januára 2019, respektíve na osem ligových zápasov.uviedol pre Šport Mucha.Bývalý brankár Interu Bratislava, Žiliny, Legie Varšava, Evertonu, Krídel Sovietov Samara, Arsenalu Tula, Slovana Bratislava a naposledy Termalicy Nieciecza sa pripravuje v Škótsku od minulého utorka. Premiéru v drese momentálne 10. tímu škótskej ligy by mohol absolvovať už v sobotu v domácom zápase proti slávnemu Celticu Glasgow.dodal pre Šport účastník MS 2010 v JAR a EURO 2016 vo Francúzsku.