Brankár Tokarski podpísal ročný kontrakt s NY Rangers

Brankár Dustin Tokarski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. augusta (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New York Rangers podpísalo ročný kontrakt v hodnote 650.000 dolárov s brankárom Dustinom Tokarskim.Dvadsaťosemročný Kanaďan, ktorý v sezóne 2013-14 tvoril pri zranení Careyho Pricea brankársku dvojicu v Montreale Canadiens so Slovákom Petrom Budajom, strávil celý uplynulý ročník na farme Philadelphie Flyers. V drese Lehigh Valley Phantoms nastúpil v AHL na 39 zápasov, v play off pridal tri.Tokarskeho draftovala v roku 2008 Tampa Bay Lightning, dres "bleskov" si ale obliekol len sedemkrát. Vo februári 2013 ho Lightning vymenili do Montrealu, kde strávil tri sezóny a krátko pôsobil v NHL aj v drese Anaheimu Ducks. V roku 2012 vyhral ako hráč farmárskeho tímu Tampy, Norfolku Admirals, trofej pre víťaza AHL Calder Cup.V NHL nastúpil dokopy na 34 zápasov, v play off pridal 5 štartov.