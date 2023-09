Brankár vo francúzskej lige zneškodnil penaltu a potom vyrovnal

Hviedzou piatkového treťligového duelu vo Francúzsku sa stal brankár Anthony Beuve. Jeho tím Avranches privítal na domácom trávniku FC Goal. V závere zápasu domáci prehrávali 0:1 a hostia mali k dipozícii pokutový kop. Ten však Beuve chytil a následne v závere zápasu vyrovnal hlavou na konečných 1:1.



V prvom polčase gól nepadol. V 65. minúte poslal hostí do vedenia Alexis Goncalves. V 90. minúte po rýchlej akcii spadol v šestnástke hráč Goalu a arbiter odpískal pokutový kop. Beuve však vystihol úmysel Floriana Raspentina, ktorý zakončil po vzore Antonína Panenku. V nadstavenom čase išiel brankár do šestnástky súpera pomôcť spoluhráčom a loptu po prudkom centri poslal do siete. "Je to stále veľmi čerstvé, ale veľmi sa teším. Dátum 29. september 2023 sa mi vryje do pamäte na celý život," citoval Beuvea portál footnormand.fr.