Brannobezpečnostný výbor nevyzval na zbavenie funkcie J. Hoľka

Ján Hoľko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť neprijal apel na ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), aby bol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany (MO) SR Ján Hoľko zbavený svojej funkcie. Na zasadnutí výboru to navrhoval poslanec Ľubomír Galko (SaS) v reakcii na kauzu tendra rezortu obrany, ktorý vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe.Výbor prijal len uznesenie, že informácie ministra obrany berie na vedomie. Gajdoš neodmieta spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi, dodáva však, že problém v osobe Hoľka nevidí.uviedol minister.Gajdoš tiež upozorňuje, že tender riešilo predchádzajúce vedenie rezortu.dodal Gajdoš. Opätovne vyhlásil, že v obstarávaní bola len jedna ponuka.Galko na výbore pripomenul, že na objednávke leteckého systému sa podieľala spoločnosť R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čase práve Hoľko. Preto považuje jeho zotrvanie vo funkcii za neprijateľné.vyhlásil Galko.Poslanci zároveň neschválili návrh, aby mohol na výbore vystúpiť bývalý zamestnanec rezortu obrany Maroš Klinčák, ktorý na podozrivé obstarávanie upozornil. "dodal Galko.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje tender MO za viac ako 1,3 milióna eur pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe. Ešte v septembri o tom informovala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.Predmetom vyšetrovania má byť zmluva na dodávku systému pre letectvo od spoločnosti Willing so subdodávajúcou spoločnosťou R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čase Ján Hoľko, súčasný generálny tajomník služobného úradu MO SR. Dodávku zabezpečila spoločnosť Willing bez verejnej súťaže. Petková upozornila, že na utajenie zmluvy využilo ministerstvo výnimku pre armádne kontrakty, podľa ktorej sa nákup zbraní a vojenského materiálu nemusí zverejňovať. Podnet na vyšetrovanie odoslal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý reagoval na upozornenie bývalého zamestnanca rezortu obrany Maroša Klinčáka.