Brannobezpečnostný výbor odsúhlasil zmeny v odmeňovaní vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 3. októbra (TASR) - Brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odsúhlasil novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá upravuje systém odmeňovania vojakov. Pre TASR to potvrdil predseda výboru Anton Hrnko (SNS). Novelu ešte musí schváliť parlament a podpísať prezidentka.informoval o tom Hrnko. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) podľa neho vysvetlil princípy zákona. Na výbore tiež odobrili Hrnkov pozmeňujúci návrh, ktorý obsahoval hlavne technické záležitosti,, napríklad zmenu názvu zona "vyslanie".povedal minister obrany.Rezort obrany chce zvýšením platov vojakov zastaviť pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a zvýšiť jeho atraktivitu. Zároveň chce zamedziť súčasným i predpovedaným rizikám, ako sú neschopnosť udržať v OS SR vzdelaný, vycvičený a kvalifikovaný vojenský personál, generačne nevyvážený personál či pokles úrovne života profesionálnych vojakov.Plat vojakov by sa mal po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu má tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat by sa mal zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.