Brantner Fatra: „Obyvatelia Turca dostávajú kvalitné služby“

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Brantner Fatra trvá na tom, že rozhodnutie PMÚ je nezákonnéSpoločnosť Brantner si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a pri podnikaní na Slovensku sa vždy riadi existujúcou legislatívou, striktnými internými pravidlami a princípmi dobrých obchodných vzťahov s našimi partnermi. Naše aktivity podčiarkujú víziu udržateľnosti a všetko, čo robíme, robíme dlhodobo udržateľným spôsobom v záujme občanov, životného prostredia, našich zamestnancov aj akcionárov.Spoločnosť Brantner už od začiatku prešetrovania poskytovala PMÚ maximálnu súčinnosť a predložila PMÚ množstvo ekonomických podkladov odôvodňujúcich jej cenovú politku. Napriek tomu PMÚ nevykonal žiadnu ekonomickú analýzu, ktorou by preukázal údajnú neprimeranosť uplatňovaných cien a nezaoberal sa ani informáciami, ktoré sme PMÚ poskytli. Rozhodnutie je založené len na elementárnom porovnávaní vysúťažených cien bez akéhokoľvek zohľadnenia trhových špecifík, režimu uzatvárania zmlúv a bez akéhokoľvek zohľadnenia meniacich sa trhových podmienok. Spoločnosť Brantner je presvedčená, že neprávoplatné prvostupňové rozhodnutie je z právneho hľadiska nesprávne a aktívne sa proti nemu bude brániť.Spolupráca medzi spoločnosťou Brantner a jednotlivými obcami a mestami je dlhodobo založená na korektných vzťahoch. Ceny za skládkovanie odpadu sú vždy výsledkom verejnej súťaže, ktoré mestá a obce pravidelne realizujú. Tieto súťaže sa konajú v súlade s príslušnými pravidlami a pod dohľadom Úradu pre verejné obstarávanie.V cenách, s ktorými sa Brantner zúčastňuje verejných obstarávaní, sa zohľadňuje výška investície do skládky, náklady spojené s jej prevádzkou, plnenie zákonných povinností podľa predpisov v odpadovom hospodárstve, ktoré sa sprísňujú a výrazne menia, dĺžka zmluvy, garancia kapacity na uloženie objemu odpadu na skládke, ale aj prvok solidarity medzi obcami regiónu. Tieto princípy cenotvorby sú odsúhlasené akcionármi, medzi ktorými je aj mesto Martin. Zároveň zdôrazňujeme, že zmluvy s obcami sú verejné a plne pod kontrolou zástupcov samospráv, občanov, médií a tretieho sektora.Aktuálne ceny za skládkovanie v regióne Turca sú zároveň v porovnaní s inými regiónmi Slovenska oveľa nižšie a pohybujú sa v rozmedzí medzi 33 až 41 € za uskladnenie 1 tony odpadu, kým ceny za uskladnenie 1 tony odpadu v iných regiónoch Slovenska dosahujú úroveň 40 až 48 €.Ceny skládkovania pritom všeobecne na Slovensku rýchlo rastú, nakoľko kapacity skládok ubudli a stále ubúdajú a podľa stratégie Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktoré reguluje prevádzkovnanie skládok, budú ceny rásť aj naďalej. Aj preto je dôležité naštartovať v regióne Turiec projekty, ktoré obmedzia potrebu skládkovania. My v spoločnosti Brantner sme pripravení spolupracovať so samosprávami na environmentálnych politikách, ktoré prinesú obyvateľom udržateľnejšie nakladanie s odpadmi a vyššiu kvalitu životného prostredia.Brantner je už takmer 30 rokov spoľahlivým partnerom miest a obcí na Slovensku a garantom kvalitných a inovatívnych riešení v odpadovom hospodárstve. V každom rozmere dbáme na transparentné podnikateľské princípy, rešpektujeme zákony a predpisy a zároveň veľa investujeme do rozvoja nových, udržateľných postupov v prospech životného prostredia, obcí a ich občanov. Najnovším príkladom je náš investičný zámer CEBZ, ktorý v regióne Martina zvýši úroveň recyklácie, zníži potreby skládkovania a prispeje k dekarbonizácii prostredníctvom produkcie biometánu ako náhrady zemného plynu.Informačný servis