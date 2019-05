Brány archeoparku v Hanušovciach nad Topľou po zime opäť otvoria

Na archívnej snímke je archeopark Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanušovce 2. mája (TASR) - Brány hanušovského archeoparku sa po zime opäť slávnostne otvoria, a to tento piatok (3. 5.). Jeho návštevníci tam môžu objaviť nové expozície a dozvedia sa podrobnosti o plánovaných akciách. Informoval o tom Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove, pod ktoré to v Hanušovciach nad Topľou spolu s archeoparkom patrí.Pripravený je aj program.prezradila o podujatí archeologička Ivana Lešičková.Súčasťou histórie boli aj vojny, preto v archeoparku nebude chýbať ani bojovnícka škola. Jeho návštevníci tak môžu na vlastnej koži zažiť súboj stredovekých rytierov či keltských bojovníkov. Pre odvážnych dobrodruhov bude pripravené aj prekvapenie - jazda na koni.vymenovala Lešičková.Na svoje si podľa nej prídu aj tí, ktorí chcú dávnu históriu nielen zažívať, ale aj ochutnávať. Budú sa pripravovať staré slovanské jedlá uvarené spôsobom, akým to robili naši predkovia.dodala archeologička.Archeopark Živá archeológia prináša svojim návštevníkom zážitky piaty rok.uzavrel Žitný.