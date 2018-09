Brány škôl sa opäť otvárajú, do lavíc zasadne celkovo 684.000 žiakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 3. septembra (TASR) – Brány základných a stredných škôl sa po letných prázdninách v pondelok opäť otvárajú. Pre 684.000 žiakov základných a stredných škôl sa začína školský rok 2018/2019. Do školských lavíc zasadne aj približne 56.700 prváčikov.Z celkového počtu 684.000 školákov je takmer 485.000 žiakov základných škôl a viac ako 199.000 stredoškolákov. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl, z ktorých je približne 2000 základných a 700 stredných škôl.Podľa ministerstva školstva jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia školstvo na Slovensku, je realizácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uplatnenie konkrétnych opatrení národného programu pripravuje rezort školstva už v tomto školskom roku. Jedným z nich sú zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní.uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Doteraz musela byť učebná zmluva uzatvorená do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. Podstatne sa zníži aj celková administratíva spojená so vstupom firiem a škôl do tohto systému.priblížilo ministerstvo školstva.Medzi priority rezortu školstva v tomto roku patrí i poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty so zameraním na debarierizáciu a zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením.uviedlo ministerstvo.