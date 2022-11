Brány vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí sa otvoria už v piatok, pripravený je aj pestrý program

Vianočné príbehy, hudobné koncerty

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave sa začnú v piatok 25. novembra. Ako informuje hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková , v piatok o 18:00 na Františkánskom námestí slávnostne otvoria trhy za účasti primátora Matúša Valla a rozsvietia vianočný stromček.Vianočný Hlavný trh, ktorý organizuje hlavné mesto a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) potrvá do 22. decembra a jeho súčasťou sú sprievodné hudobné, kultúrne, či tvorivé aktivity. Vianočný kultúrny program pripravujú aj mestské časti a mestské organizácie.Pódium na Františkánskom námestí bude každý štvrtok patriť čítaniu vianočných príbehov v podaní slovenských hercov a herečiek. Piatky a soboty budú patriť hudobným koncertom a nedele ponúknu program pre deti vo forme divadielka, koncertu či vianočnej hry. Trhy budú opäť ekologické s vratnými pohármi, kompostovateľným riadom a triedením odpadu. „Pripravujeme sa na ne aj s našou Mestskou políciou, ktorá posilňuje hliadky a o bezpečnosť sa bude starať v spolupráci s kolegami z Policajného zboru," poznamenal primátor s tým, že samozrejmosťou budú tiež protipožiarne hliadky.Počas Hlavného trhu budú atmosféru dopĺňať playlisty zostavené z obľúbených vianočných skladieb známych osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi stánkami bude mať svoje miesto aj stánok hlavného mesta s ponukou originálnych darčekov zo špeciálnej edície Bratislavské ikony. „Návštevníci si v ňom budú môcť zakúpiť napríklad poháre s dizajnom ikonickej lekárne Salvator, či Michalskej veže, mikiny s potlačou bratislavskej dlažby, darčeky s vizuálom Živých miest, alebo drevené vianočné ozdoby s kyjatickým vzorom, ktoré vznikli v spolupráci s ÚĽUV," konštatuje magistrát.Počas celého vianočného trhu bude prebiehať zbierka pre OZ Vagus a pri triediacich staniciach budú zbierať aj zálohované obaly. „Tie na trhoch v predaji nebudú, ale bude ich možné na trhu vyhodiť do špeciálnej nádoby," vysvetlila Shmucková s tým, že všetky získané finančné prostriedky poputujú občianskemu združeniu na pomoc ľudom bez domova. Priestor Klarisiek bude patriť swapom oblečenia, hračiek, detských kníh a stavebníc, ale aj tvorivým dielňam pre deti v spolupráci s ÚĽUV. Odevy a hračky, ktoré po podujatiach zostanú, poputujú ľuďom v núdzi.Spoznávanie mesta so sprievodcami v rámci celoročného cyklu tematických vychádzok Rande s mestom bude možné aj počas Bratislavských Vianoc. BKIS s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravilo každú sobotu až do 17. decembra prehliadky aj pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Vianočnú atmosféru aj tento rok doplní Vianočný les na Primaciálnom námestí, ktorý BKIS pripravuje v spolupráci s partnermi z ÚĽUV a Bauhaus. Kompletný program Bratislavských Vianoc je na webovej stránke www.vianocnabratislava.sk.