14. októbra 2025
Brat za brata podľa progresívcov buduje paralelnú spravodajskú službu, hovoria o vážnej bezpečnostnej hrozbe – VIDEO
Zdieľať
14.10.2025 (SITA.sk) - Progresívci upozornili na podozrivé aktivity proruskej platformy Brat za Brata. Tá oznámila, že už štyri mesiace buduje niečo, čo nazvala Národná informačná služba. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová, Brat za Brata týmto vyzývajú občanov, aby donášali informácie na "nepriateľa národa". Verejne sa tým teda podľa nej priznávajú k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.
"Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa," uviedla poslankyňa.
Podľa Biháriovej to otvára tri dôležité otázky. "Spravodajské služby o orgány činné v trestnom konaní nekonajú buď preto, lebo sú príliš zaneprázdnené hľadaním a vyšetrovaním rôznych fiktívnych prevratov, alebo v tom horšom prípade nekonajú preto, lebo sú príliš nekompetentní na to, aby rozlíšili skutočné bezpečnostné hrozby pre SR, alebo v tom najhoršom prípade, nekonajú, pretože si osvojili takzvaný ruský model, keď štát práve najíma rôzne takéto pofidérne neformálne skupiny, ktoré robia zaňho špinavú službu, zbierajú informácie o občanoch, a teda sú s ním v zamýšľanej spolupráci," upozornila poslankyňa.
Ako pripomenula, to, ako štát reaguje na takéto skupiny, sa snažili dopátrať pred takmer trištvrte rokom, keď Biháriová zvolala mimoriadny brannobezpečnostný výbor. Chcela vedieť, či je táto skupina v hľadáčiku kompetentných orgánov.
Výbor však nebol kvôli koaličným poslancom otvorený, čo podľa poslankyne len podčiarkuje význam troch otázok, ktoré jej z toho vyplynuli. Aj napriek tomu však budú progresívci iniciovať zvolanie brannobezpečnostného výboru, ako aj výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby.
Podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) tieto informácie svedčia o vážnej bezpečnostnej hrozbe. "Z hľadiska zákona o združovaní občanov nie je možné, aby existovalo a pôsobilo na Slovensku združenie, ktoré, či už chce nahrádzať, alebo suplovať prácu štátnych orgánov, v tomto prípade SIS, alebo ktoré chce zbierať osobné údaje o občanoch a obyvateľoch krajiny, alebo priamo podnecovať k nejakému nenávistnému či násilnému konaniu. To sú dôvody, ktoré priamo rozpoznáva zákon o združovaní občanov a neumožňuje existenciu takejto entity," vysvetlila Števulová s otázkou, kde je v tejto situácii teraz vládna koalícia, ktorá časť svojho vládneho programu postavila na perzekúcii občianskych združení, ktoré ich kritizujú a pozerajú sa im na prsty. Teraz je tu však podľa nej video občianskeho združenia, ktoré hovorí, že ide páchať činnosť v rozpore s ústavou a zákonmi a nič sa nedeje.
Progresívci vyzvali ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby prostredníctvom ministerstva vnútra a okresného úradu začal konanie, ktorým sa preverí, či občianske združenie, ktoré je v pozadí organizácie Brat za Brata, neporušuje zákon o združovaní občanov. Ak sa totiž podľa Števulovej príde na to, že áno, tak výsledkom môže byť jeho rozpustenie.
Ďalej vyzývajú šéfa SIS Pavla Gašpara, aby sa začal venovať reálnym bezpečnostným hrozbám, nie tým fiktívnym. Prezidenta Petra Pellegriniho zase vyzvali, aby uplatnil svoje disciplinárne právomoci voči šéfovi SIS, pretože je podľa slov Števulovej zrejmé, že šéf SIS zlyháva a pod jeho vedením tajná služba nepracuje tak, ako má.
Otázkou podľa experta na obranu a bezpečnosť Petra Bátora (PS) je, či slovenské spravodajské služby naozaj bojujú proti extrémizmu a či si vôbec plnia úlohy v tejto oblasti. "Je fakt, že skupina Brat za Brata a celý ich motorkársky gang, ktorý je ešte za nimi, sú nielen verejne známi, ale sú aj verejné informácie, že pravidelne chodia na ruskú ambasádu, dostávajú vyznamenania, niektorí členovia sa dokonca stretávajú s vysoko postavenými spravodajskými dôstojníkmi Ruskej federácie," upozornil Bátor s tým, že keby spravodajská služba robila svoju prácu ako má, tak by sa to už nedialo.
"Prečo to nechali zájsť až tak ďaleko, že nám tu niekto oznamuje, že tu ide robiť paralelné štruktúry? Ďalšie oznámenie bude čo? Paralelné väznice? Armáda? Alebo čo ešte ďalšie? Súdy?" uzavrel Bátor s tým, že by rád počul argumenty, čo urobili spravodajské služby a zodpovedné orgány v tomto prípade a v prípade ďalších extrémistov.
Zdroj: SITA.sk - Brat za brata podľa progresívcov buduje paralelnú spravodajskú službu, hovoria o vážnej bezpečnostnej hrozbe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
