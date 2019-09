Brata exprezidenta Butefliku odsúdili na 15 rokov väzenia

Na archívnej snímke bývalý alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflik. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 25. septembra (TASR) - Alžírsky vojenský súd v stredu odsúdil na 15 rokov väzenia brata bývalého alžírskeho prezidenta Abdala Azíza Butefliku a ďalších troch spoluobžalovaných. Informovala o tom v stredu alžírska agentúra APS.Všetci štyria obžalovaní boli odsúdení zaa "sprisahania" proti štátu s cieľom dosiahnuť zmenu režimu, a to pred odstúpením Abdala Azíza Butefliku z funkcie prezidenta.Spolu so Saídom Buteflikom odsúdili na dlhé tresty väzenia aj dvoch vysokopostavených predstaviteľov tajných služieb, ako aj prominentnú opozičnú političku a líderku ľavicovej trockistickej Strany práce (PT) Louisu Hanúnovú.Počas masových pouličných protestov, ktoré v Alžírsku vypukli po Buteflikovom oznámení, že sa chce uchádzať o znovuzvolenie do prezidentskej funkcie, sa Saíd Buteflika na prelome marca a apríla stretol s ostatnými obžalovanými, aby prediskutoval vyhlásenie výnimočného stavu a odstavenie hlavného veliteľa armády Ahmad Káida Saláha.Saláh, ktorý bol dlho prezidentovi Buteflikovi verný, totiž koncom marca túto svoju podporu náhle stiahol a žiadal, aby sa Buteflika vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav funkcie vzdal.Saíd Buteflika bol za vlády svojho chorého brata Abdala Azíza vnímaný akoči. V máji ho však zatkli a na žiadosť prokuratúry vojenského súdu v Bulajde vzali do väzby. Saída Butefliku zatkli spolu s dvoma bývalými šéfmi tajných služieb.Od Buteflikovho vynúteného odchodu z prezidentskej funkcie sa v Alžírsku začalo vyšetrovanie viacerých vplyvných veľkopodnikateľov napojených na ľudí v exprezidentovom okolí. Väčšina z nich je podozrivá z korupcie.Abdal Azíz Buteflika odstúpil z prezidentského úradu 2. apríla po nátlaku armády, keďže v Alžírsku sa proti nemu konali obrovské pouličné protesty. Abdal Azíz Buteflika bol pri moci takmer 20 rokov a bol najdlhšie pôsobiacim prezidentom tejto severoafrickej krajiny.Vojenský súd okrem toho v neprítomnosti odsúdil aj ďalších troch obžalovaných. Medzi nimi je aj bývalý minister obrany Chálid Nizzár.