Bratia Richard a Róbert Hunovci sa po roku vrátili do L. Mikuláša

Na snímke vľavo Róbert Huna z Liptovského Mikuláša. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Richard a Róbert Hunovci sa po ročnom pôsobení v kazašskom Irtyši Pavlodar vrátili do kádra MHk 32 Liptovský Mikuláš. Tridsaťtriročné dvojičky podpísali s materským klubom zmluvu do konca súťažného ročníka 2018/2019. Informovala o tom oficiálna internetová stránka tipsportligistu.Richard Huna si v minulej sezóne v drese Irtyšu pripísal v 38 zápasoch na svoje konto 21 bodov (10+11), Róbert dokázal v 40 dueloch nazbierať 20 bodov (11+9). V play off pridal šesť zápasov bez bodového zisku. Bratia Hunovci sú odchovanci L. Mikuláša, v minulosti hrali aj za Slovan Bratislava, Košice a Žilinu.