Bratislava a jej mestské časti sa podľa primátora Valla pripravujú na všetky scenáre, preverujú stav krytov

Vedia poskytnúť cenné informácie

O aktivácii krytov rozhoduje štát

Pripravujú veľké centrum pomoci

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislava sa pripravuje aj na krízové scenáre, tvrdí primátor Matúš Vallo v súvislosti s piatkovým útokom ruských jednotiek na záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine.„Naše územie ani bezpečnosť nie sú bezprostredne ohrozené a zatiaľ nie sú ani informácie, že by nás mohol ohroziť ruský útok na areál jadrovej elektrárne. Chcem však zdôrazniť, že v spolupráci so štátom, ktorý koordinuje a zodpovedá za civilnú ochranu, sa ako mesto, tak aj mestské časti zodpovedne pripravujeme na všetky scenáre," uviedol primátor na sociálnej sieti.Primátor poznamenal, že mesto začiatkom týždňa zvolalo krízový štáb a na dennej báze koordinujeme aktivity s mestskými časťami a okresným úradom, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra a zodpovedá za civilnú ochranu a krízové riadenie.„Oslovili sme vládu, aby Bratislava bola prizvaná na zasadnutia ústredného krízového štábu. Som presvedčený, že ako samospráva hlavného mesta SR vieme štátu poskytnúť cenné informácie a lepšie tak zabezpečiť potreby našich obyvateľov," skonštatoval Vallo.Mestské časti a mesto podľa primátora preverujú stav krytov civilnej ochrany, ktoré majú v správe na území mesta, vrátane fyzických kontrol vybavenia.„Zároveň aktualizujú zoznam úkrytov, ktoré majú tiež poskytnúť ochranu pre obyvateľov v prípade priameho ohrozenia. Ide najmä o spevnené podzemné priestory, ktoré sa priebežne budujú v rámci bežnej výstavby, ale napríklad aj o podzemné garáže," spresnil Vallo.Ako dodal, táto kombinovaná sieť úkrytov by mala poskytovať ochranu pre populáciu Bratislavy.„Mesto a mestské časti budú ďalej postupovať podľa pokynov okresného úradu pod ministerstvom vnútra. O prípadnej aktivácii siete krytov, vrátane podrobných postupov v prípade ohrozenia, rozhoduje štát, ktorý o tom bude v prípade zhoršenia situácie vopred informovať," doplnil.Mesto na Hlavnej stanici zriadilo informačný bod a sieť informátorov a tlmočníkov. „Priamo na stanici sme v spolupráci so ŽSR zriadili čakáreň pre ľudí z Ukrajiny, kde zabezpečujeme aj základné potreby," ozrejmil Vallo.Ako dodal do Bratislavy prichádzajú denne desiatky ľudí z Ukrajiny v každom vlaku z východného Slovenska.Väčšina z nich potrebuje len základné informácie, elektrinu a internet, usmernenie, pomoc s kúpou cestovných lístkov a následne pokračujú vo svojej ceste do iných častí Európy.Na cudzineckej polícii na Regrútskej, kde si ľudia z Ukrajiny môžu požiadať o štatút dočasného útočiska, poskytuje pomoc a podporu Slovenský Červený kríž Podľa primátora sa mesto aktívne pripravuje aj na scenár, keď na území Bratislavy bude nutné ubytovať tisícky utečencov z Ukrajiny.„Pripravujeme zriadenie veľkokapacitného centra pomoci, ktoré bude slúžiť ako prvý bod podpory pre ľudí z Ukrajiny, či už do Bratislavy prídu verejnou dopravou, po vlastnej osi, alebo ich štát bude koordinovane zvážať z východného Slovenska," vysvetlil Vallo.Pre túto situáciu pripravujú v spolupráci s mestskými časťami a okresným úradom aj ubytovacie kapacity, pričom má ísť prevažne o veľkokapacitné existujúce objekty.„V prvom rade žiadame štát o zabezpečenie vybavenia pre takéto objekty, ako napríklad lôžka. Aby sme ale na situáciu boli zodpovedne pripravení, toto vybavenie pripravujeme aj vo vlastnej réžii," uzavrel.