Bratislava alebo Košice? Kde budú slovenskí hokejisti bojovať o olympiádu v Pekingu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana čaká na reprezentačný tím kouča Craiga Ramsayho veľmi náročná olympijská kvalifikácia. V nej bude 27.-30. augusta súperiť s Bieloruskom, Rakúskom a Poľskom, pričom na OH 2022 v čínskom Pekingu postúpi iba víťaz."Kvalifikácia nebude jednoduchá, pretože postupuje len jeden. Tak ako Poliaci dokázali prekvapiť Kazachstan, tak hocikto v skupine môže prekvapiť nás. Bude to vyžadovať koncentrovaný výkon a verím, že kvalifikáciu zvládneme. Verím aj v to, že príde čo najviac hráčov, ktorí budú môcť a spoločne ten cieľ dokážeme splniť," povedal Šatan na webe hockeyslovakia.sk.Slovensko bude hostiť jednu z troch kvalifikačných skupín. Momentálne ešte nie je známe dejisko turnaja "pod Tatrami", no podľa Šatana by sa v tejto otázke mohlo vyjasniť v krátkom čase. Do úvahy pripadá Bratislava aj Košice."Zatiaľ je to stále v štádiu riešenia. Myslím si, že do mesiaca sa budeme chcieť rozhodnúť a bude to od nás chcieť aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Dávame si ešte nejaký čas a možno do konca februára by sme to chceli mať rozhodnuté," podotkol 45-ročný niekdajší kapitán slovenského národného mužstva.