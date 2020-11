Bratislava bude využívať systém ParkDots pre monitorovanie parkovania v Ružinove

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s prípravou celomestskej parkovacej politiky v Bratislave začínajú jednotlivé mestské časti regulovať parkovanie v niektorých vytypovaných zónach. Už dlhší čas funguje regulácia parkovania v lokalite 500 bytov v Mestskej časti Ružinov. Na väčšine ulíc je parkovanie povolené počas dňa len pre rezidentov a pre návštevníkov je určené krátkodobé parkovanie na Velehradskej ulici. Tu je doba parkovania limitovaná tromi hodinami.Monitorovanie dodržiavania časového limitu parkovania zabezpečuje spoločnosť PosAm so svojím riešením pre manažment parkovania pod názvom ParkDots. Jedná sa o smart-parking platformu, ktorú využíva viac ako 25 miest na Slovensku, v Česku, Poľsku či v Grécku."Sme radi, že magistrát hlavného mesta si vybral náš systém ParkDots a inteligentné senzory obsadenosti od holandskej spoločnosti NEDAP pre projekt v lokalite 500 bytov. Už čoskoro si budú môcť návštevníci tejto zóny pohodlne prostredníctvom mobilnej aplikácie overiť, či je dané parkovisko voľné alebo obsadené. Zároveň príslušníci mestskej polície budú mať v reálnom čase prehľad o tom, či vodiči dodržiavajú stanovený časový limit pre krátkodobé parkovanie. Sme presvedčení, že toto riešenie pomôže pri zabezpečovaní disciplíny a zaručí, že parkovisko bude využívané nie ako dlhodobé, ale výsostne pre účely krátkodobých návštev počas dňa," uviedolMichal Bróska, riaditeľ pre produktový rozvoj.Po Karlovej Vsi ide o druhú bratislavskú mestskú časť, ktorá bude využívať platformu ParkDots a údaje prijímané z IoT (Internet of Things) senzorov určených pre monitorovanie obsadenosti parkovacích miest.Cieľom projektu je tiež priniesť hodnotné dáta, ktoré pomôžu hlavnému mestu pri príprave a zavadzaní celomestskej parkovacej politiky."Je pre nás dôležité zbierať údaje o parkovaní, ktoré prichádzajú priamo z ulíc nášho mesta. Len na základe reálnych dát budeme vedieť prijímať efektívne a správne rozhodnutia v oblasti regulácie statickej dopravy. Senzory obsadenosti na báze IoT vnímame ako zaujímavú a perspektívnu technológiu, ktorá nám umožní realizovať viaceré scenáre spojené s parkovaním a zároveň prináša užitočnú službu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Realizáciou projektu na Velehradskej ul. si chceme overiť systém, ktorý nám môže pomôcť pri uvedení mestskej regulácie parkovania do praxe," uviedla Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa pre inovácie hl. mesta Bratislavy.Príprava projektu prebehla v spolupráci so slovenskou spoločnosťou ALAM, ktorá dlhoročne realizuje inteligentné riešenia v oblasti dopravy pre mnohé mestá tak na Slovensku, ako aj v iných krajinách Európy. Informácie o aktuálnej obsadenosti si môžu vodiči skontrolovať v mobilnej aplikácii ParkDots, ktorá je dostupná pre Android aj iOS, alebo navštíviť internetovú stránku https://map.parkdots.com Informačný servis