Bratislava bude žiť hokejom, mesto i organizátori prijali opatrenia

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislava bude najbližšie týždne žiť hokejom. V meste sa totiž v piatok začína svetový šampionát v ľadovom hokeji. Hlavné mesto spolu s organizátormi majstrovstiev preto prijalo viacero opatrení týkajúcich sa dopravy, MHD, taxi, bezpečnosti, čistoty či informovanosti.Ak sa fanúšikovia rozhodnú do Bratislavy cestovať autom, na jeho odstavenie a zaparkovanie môžu využiť záchytné parkoviská. Tie budú na Tyršovom nábreží, pri futbalovom štadióne v Dúbravke, na Zlatých pieskoch a na Technickej ulici (areál bývalých technických služieb). Z parkovísk môžu fanúšikovia na presun k štadiónu využiť MHD. "" pripomína bratislavská samospráva. Bezplatne môžu MHD cestovať aj akreditovaní účastníci šampionátu.Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečí počas majstrovstiev posilnenie električkovej, trolejbusovej i autobusovej dopravy. Zabezpečený bude aj presun fanúšikov z vlakovej stanice na zimný štadión posilnenými električkami. "podotkol bratislavský magistrát. Podrobné informácie o premávke MHD počas majstrovstiev nájde verejnosť na webe DPB.Hlavné mesto dohodlo s cechom taxikárov etický kódex taxikára. Signatári tohto kódexu sa zaväzujú nezneužívať šampionát na neodôvodnené a účelové zvyšovanie cien za prepravu. Podpisom tiež prehlasujú, že sa vyhýbajú akýmkoľvek prejavom intolerancie či diskriminácie zákazníka.spresnilo mesto. Signatári etického kódexu taxikára budú mať vozidlá viditeľne označené nálepkou – Fair play taxi.Bratislavská mestská polícia pripravila v spolupráci so štátnou políciou bezpečnostné opatrenia. Vyšší počet policajtov bude v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu, fanzóny na Trnavskom mýte, v miestach ubytovania účastníkov podujatia a ubytovaných fanúšikov po celej Bratislave. Viac policajtov sa bude pohybovať aj v centre mesta, na vlakových staniciach či na záchytných parkoviskách. Tak ako na štadióne, aj na vstupe do fanzóny čakajú fanúšikov bezpečnostné kontroly a osobné prehliadky. Návštevníci budú musieť prejsť bezpečnostným rámom.Bratislava deklaruje, že bude dbať aj na čistotu.spresnilo mesto. V prípade potreby zabezpečí aj mimoriadne zametania a na prípadné lokálne znečistenia bude reagovať havarijnou čatou.deklaruje samospráva.