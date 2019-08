Bratislava chce, aby mu vláda poskytla každoročne finančný príspevok

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (vľavo) počas stretnutia s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom (druhý vpravo). V Bratislave 20. augusta 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Metropola SR by mohla od štátu dostávať každoročne príspevok vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur na zabezpečenie povinností hlavného mesta. Na utorkovom stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) mu to navrhol primátor Bratislavy Matúš Vallo.naznačil na krátkom brífingu šéf bratislavskej samosprávy. S Pellegrinim na vyše hodinovom stretnutí hovoril Vallo aj o ďalších témach finančnej pomoci pre hlavné mesto.priblížil Vallo.Premiér a primátor viedli diskusiu aj o probléme náhradného nájomného bývania, ktoré štát v minulosti preniesol na plecia samospráv a práve v Bratislave to spôsobuje výrazný problém vzhľadom na vysoký počet oprávnených žiadateľov, ceny nehnuteľností i komplikovaný proces realizácie výstavby náhradných nájomných bytov.vyjadril Vallo pocit zo stretnutia s Pellegrinim.uviedol v mediálnom vyhlásení premiér. Zdôraznil, že hlavné mesto je vstupnou bránou do krajiny, sídlom dôležitých štátnych inštitúcií, preto si zaslúži špeciálny status.Návrhom možných riešení v jednotlivých oblastiach by sa mal vládny kabinet zaoberať na jednom z jesenných rokovaní. "dodal Vallo.