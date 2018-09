Bratislava chce zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb

Na archívnej snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Hlavné mesto prijíma sériu opatrení zameraných na zlepšenie podmienok v starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Cieľom je zatraktívniť prácu zamestnancom aj ošetrovateľom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Na piatkovom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce tento post obhájiť ako nezávislý kandidát aj v tohtoročných novembrových voľbách.V Bratislave sa podľa jeho slov predlžuje priemerný vek, rastie počet seniorov a zvyšuje sa dopyt po sociálnych službách.vyhlásil Nesrovnal. Hlavné mesto prijalo sériu opatrení, medzi ktorými sú zvýšenie financií, podpora ubytovania a podpora personálnej politiky. Prvým prijatým opatrením je vyplatenie motivačných odmien pre odborných zamestnancov v zariadeniach pre seniorov. Mesto na to vyčlenilo zo svojho rozpočtu 150.000 eur, ktoré prerozdelí medzi všetky mestské zariadenia pre seniorov.V budúcom roku začne mesto realizovať systémové opatrenia, ktoré zahŕňajú zvýšenie financií, zvýšenie základných miezd zamestnancov vo verejnom záujme o desať percent v roku 2019, príspevok na dopravu do zamestnania či prípravu a uplatnenie princípu jednotnej metodiky odmeňovania a zvyšovania osobných príplatkov. V rámci podpory ubytovania dôjde k postupnej rekonštrukcii ubytovacích jednotiek v zariadeniach sociálnych služieb pre odborný personál pracujúci v zariadeniach Dom tretieho veku, Domov seniorov Lamač a Domov pri kríži. Dôjde aj k postupnej rekonštrukcii šiesteho poschodia v ubytovni Fortuna pre odborný personál pracujúci v zariadeniach sociálnych služieb, respektíve v organizáciách mesta, s cieľom vytvoriť 24 a viac ubytovacích jednotiek. Bratislavská samospráva chce podporiť aj personálnu politiku prostredníctvom personálnej agentúry, vlastným náborovým procesom a zamestnávaním občanov tretích krajín. Túto sériu opatrení prijalo mesto v spolupráci s vedeniami sociálnych zariadení, ktorých je zriaďovateľom.Hlavné mesto má vo svojej pôsobnosti sedem zariadení - Domov seniorov Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života, Dom tretieho veku, Domov seniorov Lamač, Gerium a Domov pri kríži. Od roku 2015 samospráva kontinuálne zvyšuje v mestskom rozpočte financie do sociálnej oblasti.Na piatkové vyhlásenie Nesrovnala zareagoval jeho protikandidát Matúš Vallo, ktorý kandiduje na primátora s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu – občianskej demokracie. Nesrovnal mal podľa jeho slov štyri roky na to, aby zlepšil podmienky v domovoch seniorov.vyhlásil Vallo. Podľa neho je kľúčové hlavne zlepšiť kvalitu a dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov.deklaruje.