Bratislava deklaruje, že zimný štadión bude na majstrovstvá pripravený

Na archívnej snímke rekonštrukčné práce vo vnútri Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bude na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji pripravený a všetky práce sa do spustenia šampionátu stihnú dokončiť. Pre TASR to uviedol Peter Vojtko, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta, ktorá je prevádzkovateľom štadióna.spresnil riaditeľ. Momentálne na štadióne prebieha výmena osvetlenia hlavnej ľadovej plochy, opravujú sa gumené podlahy, vymieňajú sa mantinely, či sa realizujú bežné údržbové práce, ako je maľovanie interiérov.podotkol Vojtko. Opravujú alebo vymieňajú sa aj turnikety. Podľa riaditeľa panuje momentálne na štadiónea pohybuje sa tam množstvo ľudí.skonštatoval Vojtko. V športovej aréne už minulý rok opravovali chladiaci systém či vzduchotechniku.Celková investícia do štadióna pre majstrovstvá dosiahne viac ako dva milióny eur. Okrem hlavného mesta prispel na investície sumou 500.000 eur aj SZĽH. Tieto peniaze dostal od štátu na organizáciu šampionátu. Zväz okrem toho zaplatí mestu Bratislava za prenájom štadióna pre majstrovstvá 516.046 eur bez DPH a uhradí aj náklady na prevádzku arény, ktoré majú byť v sume okolo 300.000 eur.Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.