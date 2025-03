Bratislava hľadá dobrovoľníkov do radov Nočnej pomoci, prispejú k bezpečnosti mesta

Vyšší počet policajtov

Čakajú ich aj školenia

23.3.2025 (SITA.sk) - Bratislava hľadá dobrovoľníkov do radov Nočnej pomoci. Ide o službu, ktorá prispieva k bezpečnosti a znižovaniu rizík v centre mesta počas nočných hodín, každý piatok a sobotu. Pomáha návštevníkom nočného mesta v prípadoch, keď si nevedia poradiť, avšak nie je ešte potrebné volať políciu či záchranku.„Bezpečné nočné mesto je aj o drobnostiach – o pohári vody, bezpečnej ceste domov a niekom, kto sa vás opýta, či je všetko v poriadku," uvádza mesto.V uliciach Bratislavy slúži okrem štátnej aj mestská polícia (MSP). Hlavné mesto zaviedlo zásahovú jednotku MSP, nasadili policajtom telové kamery a vytvorili integrované operačné stredisko.„Tento rok navyše do ulíc vychádza najviac mestských policajtov za posledné roky – kým v roku 2018 ich bolo priamo v uliciach 161, dnes ich je už 221," konštatuje magistrát. Dobrovoľnícka Nočná pomoc dopĺňa služby štátnej a mestskej polície v prípadoch, ktoré si nevyžadujú zásah záchranných zložiek.„Dobrovoľníci Nočnej pomoci sa budú v piatky a soboty od 23:00 do 3:00 pohybovať časťami mesta, kde sa koncentruje nočný život a budú pri tom podávať až osem pomocných rúk ľuďom v situáciách, keď sú najviac zraniteľní a ohrození," priblížilo mesto.Na dobrovoľníkov čakajú akreditované školenia prvej pomoci, antikonfliktného správania, nočnej terénnej pomoci a školenia o vplyve omamných látok na človeka.