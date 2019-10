Bratislava hľadá koordinátora i brigádnikov na vianočné trhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. októbra (TASR) – Mesto Bratislava hľadá na svoje tohtoročné vianočné trhy brigádnikov i koordinátora manažmentu odpadu. Vyhlásilo preto výberové konanie. Zverejnené je na úradnej tabuli mesta.Koordinátor manažmentu odpadu bude mať zodpovednosť za čistotu a poriadok na vianočných trhoch. Úzko bude spolupracovať s upratovacím tímom. Na starosti má mať organizovanie brigádnikov na triediacich staniciach, kontrolovanie správneho triedenia na triediacich staniciach, ako aj celkovo na vianočných trhoch. Taktiež má kontrolovať dodržovanie podmienok zo strany predajcov, ako triedia odpad a používajú kompostovateľný riad. Vyhodnocovať má tiež podmienky a navrhovať opatrenia na zlepšenie.Mesto vyžaduje, aby kandidát na túto pozíciu mal ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Má mať zodpovedný prístup k práci, vzťah k ekológii a životnému prostrediu, schopnosť manažovať tím ľudí a pracovať pod stresom. Samospráva vyžaduje aj komunikatívnosť.Mesto hľadá na vianočné trhy aj brigádnikov, ktorí budú usmerňovať návštevníkov v triedení odpadu na triediacej stanici. Taktiež budú dotrieďovať odpad na mieste v rámci recyklačnej stanice, zodpovedať budú za správne vytriedený odpad v rámci triediacej stanice. Komunikovať majú s návštevníkmi a vysvetľovať im aj princípy triedenia odpadu. Samospráva žiada od uchádzačov ukončené stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, komunikatívnosť, zodpovedný prístup k práci, vzťah k ekológii. Vítaná je aj znalosť anglického či nemeckého jazyka.Bratislavské vianočné trhy sa tento rok budú konať v termíne od 22. novembra do 22. decembra. Vedenie mesta sľubuje nový koncept trhov, ktorý bude zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné, ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a absolútnou novinkou má byť "zero waste", čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu. Používať sa majú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.