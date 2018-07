Bratislava Hot Serenaders vyrazili na turné po Spojenom kráľovstve

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. júla (TASR) - Sedemnásť miest v rámci Britských ostrovov so zastávkou v Holandsku navštívi v týchto dňoch slovenský orchester Bratislava Hot Serenaders. Teleso známe vernou interpretáciou hot jazzovej hudby 20. a 30 rokov odštartovalo svoje trojtýždňové turné 4. júla, zahraničnému publiku na ňom predstavia svoj čerstvý album I Like That.Orchester zložený z 15 hudobníkov, dvoch spevákov a ženského vokálneho tria Serenaders Sisters absolvuje po Britských ostrovoch svoje štvrté turné, pričom väčšina koncertných sál býva počas turné vypredaná.komentoval popularitu slovenského orchestra Michael Hull, ktorý spolu so spevákom a manažérom orchestra Milošom Stančíkom stojí za prípravou každého turné telesa po Spojenom kráľovstve.prízvukuje Hull. On sám orchester objavil počas koncertu v Bratislave, na ktorý ho priviedla jeho bývalá priateľka. Odvtedy zostal s hudobníkmi v stálom kontakte.uzavrel.Na súčasné turné vyrazil orchester s programom obohateným o skladbe z čerstvého štúdiového album I Like That (2018). Osemnásť skladieb z albumu je venovaných jazzovému klaviristovi a kapelníkovi francúzskeho pôvodu Jeanovi Goldkettovi, ktorý v 20. rokoch viedol viacero tanečných a jazzových zoskupení. Najznámejším z nich bol Victor Recording Orchestra, práve toto teleso označil černošský trubkár Rex Stewart zaBratislava Hot Serenaders vznikli v roku 1991, na konte majú 11 albumov a jedno hudobné DVD. Za album Ja som optimista (2001) získal orchester platinovú platňu, pričom zlatú platňu orchestru priniesol album Celý svet sa mračí (2002). Album Lonely Melody (2014), venovaný skladateľovi Georgovi Gershwinovi a repertoáru orchestra Paula Whitemana získal v roku 2015 ocenenie Radio Head Awards.TASR za organizátorov informoval Matej Šálek.