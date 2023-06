Bratislava Hot Serenaders zavítajú po dlhom čase do Košíc a Banskej Bystrice

28.6.2023 (SITA.sk) - Známy unikátny orchester Bratislava Hot Serenaders špecializujúci sa na hot-jazzovú a tanečnú hudbu 20. až 30. rokov zavíta v najbližších mesiacoch na stredné a východné Slovensko. Koncerty v Košiciach a Banskej Bystrici potešia priaznivcov orchestrálnej jazzovej hudby začiatkom júla aj koncom septembra.Zoskupenie okolo umeleckého vedúceho – trubkára Juraja Bartoša neskrýva radosť z prípravy plánovaných koncertov. Po úspešných turné v zahraničí, kde orchester túto sezónu odohral vydarené koncerty v Dánsku, Francúzsku a Rakúsku, ho konečne čakajú aj vystúpenia na východ od Bratislavy. Juraj Bartoš v mene celého orchestra vyjadril radosť z toho, že si opäť zahrajú v týchto končinách Slovenska, keďže tu účinkujú menej často ako v zahraničí. Podľa slov speváka a manažéra Miloša Stančíka sú hlavným dôvodom malého počtu slovenských termínov vysoké náklady na koncert. Hovorí, že pre organizátora nie je jednoduché vyčleniť financie na 19-členný orchester a navyše treba rátať aj s výdavkami na prepravu orchestra autobusom. "Oba koncerty by sa nepodarilo uskutočniť bez pomoci Fondu na podporu umenia. Finančná pomoc pokryje napríklad náklady na dopravu, ktoré sú čím ďalej tým vyššie. Cena vstupného vďaka tomu ostane nízka, takže podujatie bude dostupné pre všetkých poslucháčov,” dodáva Miloš Stančík.Najlepšie kusy z repertoáru Bratislava Hot Serenaders zaznejú nielen v košických Kasárňach/Kulturparku, ale tiež v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.sa podujatie uskutoční v nedeľu 9. júla v príjemnom exteriéri areálu kultúrneho centra s kapacitou 500 návštevníkov, ktoré zastrešuje viacero podujatí v rámci cyklu Leto v Kulturparku. Vstupenky si bude možné zakúpiť cez portál Predpredaj.sk. Dozavíta orchester Bratislava Hot Serenaders v sobotu 30. septembra, kam sa vráti po dlhých dvoch rokoch. Naposledy tu teleso odohralo vypredaný koncert počas pandemických obmedzení, pričom na jeseň už bude možné koncertovať pre plnú kapacitu 350 návštevníkov. Vstupenky si možno zakúpiť prostredníctvom siete Ticketportal.Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť tak na prierez tvorby, ako aj na nové skladby z pripravovaného albumu, ktoré orchester začal nahrávať 29. mája. Chýbať nebudú ani šlágre preslávené slovenským spevákom a rodákom zo Skalice Františkom Krištofom Veselým, ktorý by sa v apríli tohto roku dožil 120 rokov. Skladby ako Ja som optimista, Jaj Zuzka, Zuzička či Až naše šťastie odletí orchester spopularizoval aj vďaka dlhoročnej spolupráci so slovenskou legendou – s Milanom Lasicom.Unikátny orchester Bratislava Hot Serenaders sa pod vedením trubkára a umeleckého vedúceho Juraja Bartoša už od r. 1991 špecializuje na hot-jazzovú a tanečnú hudbu 20. až 30. rokov. Na Slovensku je jediný svojho druhu a vo svete patrí medzi špičku v autentickej interpretácii hot-jazzovej hudby z tohto obdobia. Dôkazom sú ocenenia z európskych festivalov, ako aj pozitívne ohlasy a kritiky z celého sveta.VIDEO: https://www.youtube.com/+BratislavaHotSerenaders Viac info: www.facebook.com/HotSerenaders Predpredaj.sk: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-hot-serenaders-open-air-koncert-leto-v-kulturparku-2023-07-09/ Ticketportal.sk: https://www.ticketportal.sk/event/Bratislava_Hot_Serenaders_Profile_concert Informačný servis