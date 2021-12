Bratislava je na rozdiel od minulosti k developerom férová a zároveň prísna

Bratislava je férovým, ale prísnym partnerom pre developerov . V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

„Zaviedli sme omnoho jasnejšie pravidlá pre vydávanie záväzných stanovísk a zrýchlili sme ich proces, žiadosť sa dá podávať digitálne. Som v poriadku s tým, keď stavajú, ale musia stavať podľa pravidiel, a to sa v minulosti nedialo," zdôraznil Vallo.

Povoľovací proces trvá výrazne menej ako to bolo za predchádzajúcich primátorov.

Zdĺhavé procesy

Vznik MIB

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2021 (Webnoviny.sk) -Niektorí developeri však namietajú, že povoľovacie procesy na magistráte trvajú príliš dlho.„Je to jednoduché. Tí developeri, ktorí tu mali možno niekedy dvere otvorené a prechádzali im veci, sú teraz prekvapení, že zrazu niekto na meste od nich vyžaduje, aby tak isto ako ostatní spĺňali všetky pravidlá, ktoré im ukladá územný plán. Viem si predstaviť, že niekoho sme zaskočili," skonštatoval Vallo.Primátor stojí za vznikom Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) po vzore Prahy a iných miest, kde hľadajú systémové riešenia v oblasti výstavby.„Sú tam združení odborníci, ktorých úlohou je okrem iného aj strategické plánovanie. Tento inštitút sa pohybuje v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie, strategického plánovania a je to inštitút, ktorý vie byť plnohodnotným partnerom do diskusie akémukoľvek silnému developerovi. Toto je pre mňa veľmi dôležité," uzavrel Vallo.