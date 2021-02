Bratislava je pripravená na sneženie, cestári posypali cesty už ráno

Sypače sú na kritických úsekoch

Prioritou je odhŕňanie

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto Bratislava tvrdí, že je na dnešné sneženie pripravené, s prípravami začalo už v skorých ranných hodinách. Magistrát Bratislavy informuje o aktuálnom stave zimnej údržby na sociálnej sieti.„Prvý preventívny posyp sme vykonali už od 3:00, čím pomáhame predísť zľadovateniu ciest a chodníkov ešte pred príchodom sneženia," uviedla samospráva a dodala, že o 6:00 začali pracovníci s posypom kritických mostov a lávok ako SAV Štefánikova, most Lafranconi a ďalšie. „Tiež posýpajú zastávky na kopcovitých úsekoch inertným materiálom, preventívny posyp vykonali aj na rizikových cestách," doplnilo mesto.„V predstihu pred samotným snežením niektoré sypače vyrazili z centrálneho depa na strategické stanovištia, najmä v kopcoch, kde čakajú na sneženie. Tak môžu začať ošetrovať svoj rajón hneď, ako to bude potrebné, a teda bez zdĺhavého presunu," vysvetlil magistrát a dodal, že dispečing vydal pokyn na likvidačný posyp od 9:00 na komunikácie a od 10:00 na chodníky.„Na kritické kopcovité úseky sú nasadené dodatočné sypače a pripravený je inertný posyp, ktorý síce sneh netopí, ale najmä pre vozidlá MHD zlepšuje trakciu, aj keď sa na ceste už vytvára vrstva snehu," vysvetlilo mesto a dodalo, že zároveň začne s prácami na chodníkoch a lávkach.„Prioritné chodníky a lávky, kde je pohyb najväčší, sú ošetrené každých 12 hodín. Do 24 hodín od ukončenia sneženia ošetríme viac ako 90 percent chodníkov v správe mesta," uviedlo mesto a dodalo, že veľké sypače, ale aj ruční pracovníci pokračujú v práci až do odvolania.„V prípade pretrvávajúceho výdatného sneženia je prirodzené, že posypový materiál už nestíha topiť sneh a na cestách sa začne tvoriť vrstva snehu. V tejto situácii je prioritou odhŕňanie, aby sme naďalej zabezpečili zjazdnosť ciest," doplnilo mesto, ktoré na komunikácie v kontakte so zeleňou používa aj k prírode šetrný zeolit. „Pri rozhodovaní o ďalšom večernom či nočnom zásahu nám opäť pomôžu informácie od odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu," uzavrel magistrát.