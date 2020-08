Bratislava má vraj situáciu s komármi pod kontrolou, do boja sa pustili s biologickým postrekom

Bratislava využila biologický postrek

Monitoring zachytil aktívne liahniska

Občania žiadajú, aby mesto zasiahlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava denne monitoruje liahniská komárov. Uviedla to hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová "V boji s komármi sa mohlo mesto rozhodnúť pre cestu chemického alebo biologického postreku. Chemický postrek sme zavrhli, keďže je dokázané, že účinky týchto látok majú vážne škodlivé dopady na zdravie ľudí a hubia aj iné druhy živočíchov," vysvetľuje mesto.Chemický postrek v chránených oblastiach – v Lužných lesoch, Malých Karpatoch alebo na Devínskej kobyle, ktoré sú okrem záplavových území zároveň hlavnými liahniskami, je pre mesto neakceptovateľný a v prípade lokalít s najvyšším stupňom ochrany ho zákon ani neumožňuje.Mesto sa rozhodlo pre biologický postrek prostriedkom BTI, ktorý je šetrný k zdraviu ľudí aj k životnému prostrediu, a aplikujú ho tiež v Rakúsku, ktoré čelí rovnakému problému. Chemický postrek ničí komárov, zatiaľ čo biologický ničí larvy skôr, ako sa z nich komáre vyvinú."Aby bol biologický postrek účinný, je potrebné systematicky monitorovať liahniská a aplikovať ho vtedy, keď sú komáre v štádiu larvy. To presne naši odborníci robia a za posledný mesiac sme tak vykonali 83 monitoringov rizikových lokalít," vysvetľuje magistrát a dodáva, že sa im tak podarilo stlmiť premnoženie komárov v záplavových územiach, keď sa na konci júla z dôvodu zvýšenej hladiny vyliali viaceré vodné toky."Vďaka systematickému monitoringu sme v posledných týždňoch zachytili aktívne liahniska a ihneď vykonali 18 zásahov s BTI v rôznych mestských častiach. Kontroly týchto zásahov potvrdili ich účinnosť, v mnohých prípadoch bolo zlikvidovaných až 100 percent lariev," podotkol magistrát a dodal, že aktuálna vlna komárov má životnosť približne tri týždne a tie biologicky už nie je možné vyhubiť."Ale tak ako doteraz, naďalej monitorujeme liahniská a budeme aplikovať biologický postrek, keď sa vyskytnú ďalšie aktívne liahniská," doplnilo mesto."Objavujú sa ankety a žiadosti, aby mesto voči komárom zasiahlo, inak ako chemicky to ale možné nie je," vysvetľuje magistrát a dodáva, že mestské časti môžu požiadať príslušné úrady o povolenie v prípadoch vyššieho stupňa ochrany o chemický postrek a hlavné mesto im nebude prekážkou."Treba však v tejto súvislosti doplniť, že ak aj úrady kalamitný stav vyhlásia a chemický postrek povolia, nebude možné ho aplikovať v mnohých chránených územiach, kde sa väčšina liahnisk komárov práve nachádza a bude sa aplikovať prevažne v intravilánoch, kde sú tieto zdraviu škodlivé látky v priamom kontakte s obyvateľmi," uzavrelo mesto.